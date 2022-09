Elezioni, Unione studenti: "Voto a 18enni per il Senato? Non basta se non si è rappresentati"

La Coordinatrice nazionale: "Crediamo diritto di voto vada esteso a 16 anni. E di essere ascoltati in piazza, non su Tik Tok"

Il voto ai diciottenni in Senato "è un elemento positivo, ma non basta. Lascia il tempo che trova. Crediamo che vada esteso a 16 anni e che la politica ci ascolti quando scendiamo in piazza e che non pretenda di farlo approdando con monologhi su tik tok". Lo dice all'Adnkronos Bianca Delli Chiesa, coordinatrice nazionale dell'Unione degli Studenti.

"Non ha senso - prosegue - votare a 18 anni in Senato se non si è rappresentati. Noi chiediamo un ascolto serio. Sono mesi che chiediamo una riforma della scuola, ma la politica non si è mai degnata di scendere in piazza ad ascoltarci e seguirci valutando con noi proposte che mettiamo in campo da tantissimo tempo".