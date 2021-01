Elezioni Usa 2020, dipartimento Giustizia apre indagine interna

(Adnkronos)

L'ispettore generale del dipartimento di Giustizia Michael Horowitz ha avviato un'indagine interna per accertare se ex funzionari del dipartimento o funzionari ancora in carica abbiano tentato di usare il dipartimento stesso per alterare il risultato delle elezioni presidenziali 2020. L'annuncio è avvenuto attraverso un comunicato stampa nel quale si precisa che verranno prese in esame tutte le "accuse pertinenti" che rientrano nel campo d'azione dell'ispettore generale.