Elezioni Usa midterm 2022, 45 milioni hanno già votato

Il Texas ha registrato il maggior numero di voti in anticipo

Sono oltre 45 milioni gli elettori che hanno già votato per posta o con il voto anticipato alle elezioni di midterm. Secondo i dati forniti da Edison Research, lo Stato del Texas ha registrato il maggior numero di voti in anticipo, oltre 5,4 milioni, seguito dalla Florida, con oltre 4,9 milioni, e dalla California, con più di 4,7 milioni.

Sono in palio tutti i 435 seggi della Camera, e un terzo di quelli del Senato, pari a 35 seggi. Si vota anche per eleggere i governatori di 36 Stati, oltre che per una serie di cariche elettive statali minori. Alle precedenti elezioni di midterm, nel 2020, votarono oltre 158 milioni di elettori, pari al 63% degli aventi diritto.