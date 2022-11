Elezioni Usa Midterm 2022, Trump: "Passeremo notte fantastica"

L'endorsement dell'ex presidente americano per il governatore della Florida Ron DeSantis, dopo le sue critiche

"Penso che passeremo una notte fantastica ed è emozionante". Lo ha dichiarato l'ex presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti fuori dal seggio di Palm Beach, dove ha votato insieme a sua moglie Melania. Trump, precisa la Cnn, ha confermato di aver votato per il governatore della Florida, Ron DeSantis. L'ex presidente aspetterà i risultati nella sua residenza a Mar-a-Lago.

Donald Trump aveva invitato i suoi sostenitori a votare Ron De Santis per riconfermarlo come governatore della Florida. L'endorsement, a un comizio ieri sera a Miami, riferisce la Bbc, è arrivato dopo che Trump si era preso gioco domenica di DeSantis, chiamandolo Ron De Sanctimonious, ovvero l'ipocrita. DeSantis è considerato un possibile candidato repubblicano alle presidenziali e Trump potrebbe annunciare la sua candidatura il 15 novembre. Dopo aver dato dell'ipocrita al governatore della Florida, Trump aveva dichiarato che la sua popolarità è al 71% mentre DeSantis si ferma al 10. L'attacco contro DeSantis alla vigilia delle elezioni era stato criticato da diversi membri del partito repubblicano.

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che intende fare un "annuncio molto importante" il 15 novembre nella sua residenza in Florida a Mar-a-Lago. "Farò un grande annuncio martedì 15 novembre a Mar-a-Lago a Palm Beach, in Florida", ha detto Trump durante una manifestazione nello stato dell'Ohio per le elezioni di medio termine. L'annuncio potrebbe riguardare una sua candidatura alle elezioni del 2024.