Elezioni Usa, Spannaus: 'preoccupazione per benzina e inflazione spinge in avanti repubblicani'

Secondo l'analista politico americano, le questioni economiche sono centrali per voto di novembre: "Biden ha fatto progressi, l'economia è cresciuta, ma questi sono i problemi più visibili e immediati per elettori'

"L'economia è cresciuta, ma c'e' stata l'esplosione dell'inflazione, che è un problema visibile, molto più visibile degli aspetti positivi, se gli americani vedono aumentare il prezzo della benzina, della spesa, degli affitti". Così Andrew Spannaus, analista politico americano, fondatore di Transatlantico.info, spiega all'Adnkronos le ragioni per le quali, dopo la "debole" rimonta dei democratici dei mesi scorsi, i nuovi sondaggi indicano come le preoccupazioni di natura economica degli americani spingano in favore dei repubblicani alle prossime elezioni di midterm

"Durante l’estate dopo l’annuncio della decisione sull'aborto, i democratici pensavano di poter recuperare e ci sono stati segnali in questo senso, per esempio nei sondaggi sul generic ballott, che significa chiedere ai cittadini chi voterebbero tra democratico e repubblicano, senza considerare il candidato specifico" spiega Spannaus, sottolineando che questo difficilmente potrà "ribaltare gli aspetti fondamentali di questo voto che sono in favore dei repubblicani".

Bisogna ricordare che "il partito che ha la Casa Bianca generalmente perde seggi alle elezioni di midterm, perché gli elettori hanno da lamentarsi" ed addebitano i problemi a chi è alla guida del governo. In realtà, secondo Spannaus, in questi due anni "Biden ha fatto dei progressi sull'economia, ma sconta problemi più grandi di lui, le questioni della filiera, i problemi dell'energia" legati alla guerra in Ucraina. "Gli elettori vedono i problemi immediati, ma per risolverli servono soluzioni a lungo termine", aggiunge.

Tornando quindi alle elezioni del prossimo otto novembre, se ormai appare scontata una vittoria repubblicana alla Camera, al Senato - dove sono in palio 34 dei 100 seggi, con i duelli decisivi in Georgia, Nevada e Pennsylvania - si potrebbe arrivare invece di nuovo ad una situazione "alla pari 50 a 50, o con uno o due seggi in più per i repubblicani". Decisivo sarà l'orientamento che prenderanno in queste ultime settimane gli elettori ancora indecisi: "di solito c'e' una tendenza marcata tra questi elettori e con il vantaggio strutturale dei repubblicani, c'e' ancora speranza" per loro di una vittoria.

Interessante poi chiedersi se sarà un partito repubblicano più 'trumpiano' quello che potrà arrivare a riconquistare una o entrambe le Camere a Capitol Hill: "i repubblicani finora hanno fallito nell'obiettivo importante, per loro e per il Paese, di mantenere gli aspetti del populismo economico ed abbandonare quelli della contestazione delle elezioni e della protesta del 2020, pericolosi per il Paese", risponde Spannaus spiegando che a novembre potranno vincere molti candidati che si ispirano a Donald Trump ed al suo movimento Maga.

E l'aumento di influenza di questa fazione sarà interessante anche per quanto riguarda la politica Usa a sostegno dell'Ucraina, che è stato un argomento praticamente assente dalla campagna elettorale "perché non ci sono divisioni nelle istituzioni americane" a riguardo. Anche se ci sono diversi repubblicani che "votano contro il pacchetto d'aiuti e questo numero potrà crescere", aggiunge l'analista americano, sottolineando che questo sarà un fenomeno "importante da notare" ma non impedirà all'amministrazione Biden di trovare al Congresso l'appoggio alla sua politica di sostegno militare e finanziario a Kiev.