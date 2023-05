Elisa Esposito, la prof di corsivo su TikTok: "Colpa vostra se guadagnate 1.300 euro al mese"

Una frase di Elisa Esposito, la 'prof di corsivo' su TikTok, scatena la polemica. "Se voi guadagnate uno stipendio normale, 1.300 euro al mese, la colpa è vostra. Non è mia" dice in un video replicando agli haters. Uno di loro le aveva scritto 'ma vai a lavorare' e fa infuriare gli utenti social. "Dietro questo genere di commenti io ci vedo tanta cattiveria, ma soprattutto tanta invidia". "Ovviamente con tutto il rispetto per chi guadagna questi soldi, perché io in primis sono nata e cresciuta e vivo ancora con i miei genitori che hanno un lavoro umilissimo. Per non parlare di chi dice che è colpa dell'Italia 'che non andrà mai avanti'. La colpa non è di nessuno se non di voi stessi. Siete voi che decidete il vostro percorso di studi e di vita".