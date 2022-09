Elisabetta, ai funerali Harry e Andrea senza divisa

Entrambi hanno rinunciato ai titoli reali e hanno partecipato alla cerimonia in abiti civili

Ai funerali di Elisabetta, Harry e Andrea sono gli unici membri della famiglia reale a non indossare la divisa militare. Entrambi hanno infatti rinunciato ai titoli reali e, non essendo più "working royals", hanno partecipato all'ultimo saluto alla sovrana in abiti civili. Unica eccezione, quella concessa durante la veglia al feretro a Westminster.

La clamorosa rinuncia del nipote della Regina, secondogenito di re Carlo III, risale al gennaio 2020 quando insieme alla moglie Meghan ha annunciato di sospendere tutti i suoi incarichi reali e l'intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti, dopo anni di tensioni e veleni con il resto della famiglia reale.

E' stato invece l'imbarazzante coinvolgimento nel caso Epstein, il finanziarie americano accusato di aver organizzato un traffico sessuale di minorenni anche in favore di amici famosi e potenti come il principe Andrea, a spingere il duca di York a rinunciare, nel gennaio di quest'anno, al suo titolo reale.

"Con l'approvazione della Regina, gli incarichi militari e titoli reali del duca di York sono stati restituiti alla Regina, il duca di York continuerà a non assumere incarichi pubblici e si difenderà come un privato cittadino", recitava un comunicato di Buckingham Palace. Qualche settimana dopo i legali di Andrea hanno poi annunciato che era stato raggiunto un accordo extragiudiziale con la donna che l'accusava di aggressione sessuale, accordo che quindi ha permesso l'archiviazione del processo intentato contro di lui negli Stati Uniti.