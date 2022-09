Elisabetta, Carlo a Westminster per la prima volta da re

Il sovrano con la regina consorte Camilla vedrà i membri della Camera dei Comuni e di quella dei Lord per le condoglianze

Inizia a Westminster Hall la nuova giornata di impegni di Re Carlo III, che con la regina consorte Camilla vedrà i membri della Camera dei Comuni e di quella dei Lord per le condoglianze. Si tratta della prima visita di Carlo a Westminster da quando è monarca.

La coppia reale volerà quindi a Edimburgo dove Carlo passerà in rassegna la guardia d'onore al palazzo di Holyroodhouse e presenzierà ad una cerimonia nel cortile del castello.

Il feretro di Elisabetta verrà quindi trasferito alle 14.35 locali in processione alla cattedrale di St Giles dove entrerà alle 14.55, secondo il programma riportato dai media. Il re, Camilla, altri membri della famiglia reale seguiranno il corteo a piedi, quindi prenderanno parte ad una cerimonia in memoria di Elisabetta alle 15. Sarà presente anche la premier Liz Truss.

Carlo tornerà poi a Holyrood per incontrare il first minister scozzese, Nicola Sturgeon, e Alison Johnstone, presidente del parlamento. Alle 17.40 il re e la regina consorte si riuniranno con il parlamento per ricevere una mozione di condoglianze.

Con altri membri della famiglia reale, Carlo e Camilla prenderanno quindi parte ad una veglia alle 19.20 nella cattedrale di St Giles e trascorreranno la notte a Edimburgo. Il feretro di Elisabetta sarà esposto nella cattedrale, sorvegliato dalla Royal Company of Archers, per consentire alle persone di andare a rendere omaggio alla regina scomparsa giovedì.