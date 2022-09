Elisabetta, fila di 7 km per l'omaggio: l'attesa è di 11 ore

Tempi lunghi per i sudditi in fila per il feretro. Politico: "A delegazione Cina vietato ingresso a Westminster Hall"

Si estende per sette chilometri la fila di persone che questa mattina attendono di rendere omaggio al feretro della regina Elisabetta per un ultimo saluto alla camera ardente allestita a Westminster Hall. Lo rende noto il ministero britannico per la Cultura, i media e lo sport spiegando di stimare in undici ore il tempo di attesa per i sudditi in fila.

"VIETATO INGRESSO A DELEGAZIONE CINA" - La Camera dei Comuni di Londra avrebbe vietato alla delegazione del governo cinese l'ingresso a Westminster Hall. Lo ha detto una fonte ben informata a Politico, citando la decisione presa dallo speaker del Parlamento britannico, Sir Lindsay Hoyle. L'ufficio di Hoyle ha però precisato di non voler rilasciare commenti per motivi di sicurezza.

Tutti i capi di stato in visita a Londra per il funerale della regina Elisabetta luned' sono stati invitati a partecipare a Westminster Hall e a firmare un libro di condoglianze a Lancaster House. Tuttavia, la Westminster Hall fa parte del Palazzo di Westminster, su cui hanno autorità la Camera dei Comuni e dei Lords. L'anno scorso questi hanno vietato all'ambasciatore cinese, Zheng Zeguang, di entrare in parlamento dopo che Pechino aveva imposto sanzioni ad alcuni politici britannici che avevano criticato il trattamento riservato ai musulmani uiguri nello Xinjiang. Il divieto resta in vigore come le sanzioni.