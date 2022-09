Elisabetta, Londra si prepara ad accogliere il feretro della regina

Londra si prepara ad accogliere il feretro della regina Elisabetta. Al momento al salma si trova nella cattedrale di St. Giles a Edimburgo, dove rimarrà esposto fino alle 17 (ora locale). In serata verrà trasferito in aereo a Londra. Quindi da domani fino a domenica la camera ardente a Westminster Hall. Il principe di Galles William e la principessa Kate aspetteranno il feretro della regina Elisabetta a Buckingham Palace. La bara sarà accolta da re Carlo.

IL VOLO - Il feretro della regina volerà a Londra su un RAF C17, in passato usato per consegnare aiuti alla popolazione ucraina colpita dalla guerra lanciata dal presidente russo Vladimir Putin, ma anche per evacuare profughi afghani dopo la salita al potere dei Talebani. ''E' un aereo molto usato: ha trasportato la maggior parte delle 15mila persone che abbiamo evacuato da Kabul l'estate scorsa. E, da allora, è stato usato per il trasporto aereo di aiuti umanitari per sostenere l'Ucraina'', ha dichiarato a Sky News il capo della Royal Air Force Sir Mike Wigston. Parlando della regina, Wigston l'ha definita '''incarnazione di una vita di servizio'' che le forze armate ''cercano tutte in qualche modo di emulare''.

CAMERA ARDENTE - La Camera ardente della Regina Elisabetta a Londra aprirà mercoledì sera, ma c'è già chi si è messo in fila per essere al primo posto. Una signora fra le prime arrivate, Vanessa Nanthakumaran, ha assicurato alla Bbc che rimarrà in attesa nei prossimi due giorni, che ci sia pioggia o sole.

La Camera ardente a Westminster Hall aprirà mercoledì alle 17 (le 18 in Italia) e chiuderà alle 06.30 del mattino di lunedì 19, giorno in cui si svolgeranno i funerali nell'abbazia di Westminister.

L'ultima camera ardente per un membrio della famiglia reale risale al 2002, quando morì la madre di Elisabetta. Allora furono oltre 200mila le persone in coda per rendere omaggio alla bara. L'anno scorso, quando morì il principe Filippo, marito di Elisabetta, le cerimonie furono molto ristrette a causa del covid.