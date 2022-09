Elisabetta, Xi scrive a Carlo III: "Rafforziamo amicizia"

Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni al re Carlo III per la sua ascesa al trono britannico, sottolineando che quest'anno ricorre il 50° anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi a livello di ambasciatori. Il presidente cinese si è detto pronto a lavorare con re Carlo III "per migliorare la comprensione reciproca e l'amicizia tra i popoli dei due Paesi, espandere gli scambi amichevoli e la cooperazione reciprocamente vantaggiosa, e rafforzare la comunicazione sulle questioni globali, in modo da portare benefici ai due Paesi e ai loro popoli e contribuire alla pace e allo sviluppo mondiale".