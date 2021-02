Elkann: "Una Ferrari tutta elettrica nel decennio"

Roma, 2 feb. (Adnkronos)

"In questo decennio avremo una Ferrari completamente elettrica". Ad affermarlo, nel corso della conference call, è il presidente di Ferrari, John Elkann, rispondendo a una domanda degli analisti.

"Ci prenderemo il tempo necessario per trovare il migliore possibile", ha detto rispondendo a una domanda circa il futuro Ceo della casa di Maranello. L’ad di Ferrari Louis Camilleri ha rassegnato il 10 dicembre scorso le sue dimissioni per motivi personali. Attualmente Elkann è amministratore delegato ad interim. Intanto il Consiglio di Amministrazione della Ferrari sta gestendo il processo già avviato di identificazione del successore di Camilleri.

Una battuta sulla Formula 1: "Non siamo soddisfatti dei nostri attuali risultati in Formula 1 e lavoreremo con umiltà e dedizione per cambiarli e tornare a vincere".