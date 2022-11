Ellen Pompeo lascia Grey's Anatomy: "Non sarò più Meredith"

Ellen Pompeo lascia la serie Grey's Anatomy dopo 19 stagioni. La Meredith Grey del popolarissimo medical drama, ideato da Shonda Rhimes, ha salutato i fan con un messaggio su Instagram, ringraziandoli per "l'amore e il sostegno che mi avete dimostrato" in questi diciassette anni in cui ha vestito i panni della chirurga. "Lo spettacolo deve continuare e sicuramente tornerò a trovarvi" assicura l'attrice ai tanti appassionati della serie televisiva sul Grey Sloan Memorial Hospital.