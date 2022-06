Elon Musk citato in giudizio per truffa

"Musk ha usato il suo profilo di uomo più ricco del mondo per gestire e manipolare Dogecoin a scopo di lucro, visibilità e divertimento". E' quanto si legge nella denuncia dell'investitore Keith Johnson, che l'ha depositata al tribunale federale di Lower Manhattan. Elon Musk e le sue aziende Tesla e SpaceX sono state citate in giudizio per 258 miliardi di dollari. Secondo l'autore della denuncia, "erano consapevoli fin dal 2019 che Dogecoin non aveva alcun valore, ma l'hanno promossa lo stesso, per trarre profitto dal suo trading".