Elon Musk: "Compro il Manchester United". Ma poi smentisce

Elon Musk annuncia su Twitter di voler comprare il Manchester United, di proprietà della famiglia Glazer dal 2005, per poi smentirsi. "Per essere chiaro - ha scritto l'amministratore delegato di Tesla in un tweet postato a tarda notte, nel quale si è soffermato scherzando sulle proprie preferenze politiche - sostengo l'ala sinistra del Partito Repubblicano e l'ala destra di quello Democratico! Inoltre sto acquistando il Manchester United. Prego". In breve tempo il tweet ha ottenuto 36mila risposte e 200mila like. Qualche ora dopo, rispondendo a chi gli chiedeva se fosse serio ha twittato: "No, si tratta di una battuta di lunga data su Twitter. Non compro nessuna squadra sportiva".