"Ho iniziato a utilizzare i social prima dei miei figli, anzi, sono stata io a convincere Elon a puntare su Twitter e dopo lo ha fatto". Sono queste le parole di Maye Musk, madre del noto imprenditore Elon Musk, parlando di lui e dei suoi figli in un’intervista che andrà in onda questa sera a 'Controcorrente – Prima Serata' condotto da Veronica Gentili, su Retequattro in prima serata.