La smentita via Twitter

"Non è così. Ho parlato soltanto una volta con Putin ed è successo circa 18 mesi fa. Quando parlammo di spazio". Così su Twitter Elon Musk, in un post con cui il miliardario fondatore di Tesla smentisce la notizia secondo cui avrebbe parlato direttamente con il presidente russo Vladimir Putin prima di proporre sul social il suo piano di pace per l'Ucraina, che prevede cessioni territoriali a Mosca.