Elon Musk presenta i ricavi di Tesla e attacca Apple

L'azienda segna un utile netto di 1,14 miliardi di dollari per il trimestre, superando per la prima volta il miliardo di dollari. E critica Apple sull'uso del cobalto.

Apple sta lavorando alla costruzione di un veicolo elettrico a guida autonoma nell'ambito del progetto Titan e, per svilupparlo, ha attirato un certo numero di ingegneri e di dirigenti lontano da Tesla. A capo del progetto Titan c'è Doug Field, tornato in Apple nel 2018 dopo cinque anni proprio in Tesla. Il che ha provocato qualche attrito tra le due aziende che lavorano a progetti simili. Il CEO di Tesla, Elon Musk, Intervistato sulla catena di approvvigionamento di Tesla, ha parlato a proposito dell'utilizzo del cobalto, un materiale chiave nella produzione di celle agli ioni di litio viene impiegato tanto negli smartphone quanto nelle auto elettriche: “Penso che Apple utilizzi quasi il 100% di cobalto nelle batterie, nei telefoni cellulari e nei laptop, ma Tesla non utilizza cobalto. Su una media ponderata potremmo usare il 2% di cobalto rispetto, ad esempio, al 100% di cobalto di Apple”. Una buona parte di terre rare come il cobalto viene estratto nella Repubblica Democratica del Congo e la sua estrazione, oltre a sollevare proteste riguardo all'impatto ambientale, è stata più volte collegata a violazioni dei diritti umani sul lavoro minorile.

Musk ha anche presentato i nuovi numeri aziendali: Tesla ha registrato un utile netto di 1,14 miliardi di dollari per il trimestre, superando per la prima volta il miliardo di dollari. Nel trimestre di un anno fa, l'utile netto è stato di 104 milioni di dollari. Le entrate complessive del settore automobilistico sono state di 10,21 miliardi. Tesla ha dichiarato consegne per 201.250 veicoli elettrici e una produzione di 206.421 veicoli totali, durante il trimestre conclusosi il 30 giugno 2021. La società ha anche registrato entrate per 801 milioni di dollari dalla sua attività energetica, compresi i sistemi solari fotovoltaici e di accumulo di energia per case, aziende e servizi pubblici, con un aumento di oltre il 60% rispetto allo scorso trimestre.

Tesla ha anche riportato 951 milioni di dollari in servizi e altri ricavi. L'azienda ora gestisce 598 negozi e centri di assistenza e una flotta di servizi che include 1.091 veicoli, con un aumento del 34% rispetto a un anno fa, rispetto al +121% dell'anno precedente. Una svalutazione di 23 milioni di dollari relativa al valore delle sue partecipazioni in bitcoin è stata segnalata come spesa operativa.