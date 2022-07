Incertezza per i numeri relativi agli account fake

L'operazione di Elon Musk per l'acquisto di Twitter "è in grave pericolo". Lo scrive il Washington Post citando fonti "che hanno familiarità con la questione". L'intesa di acquisto sarebbe a rischio, viene spiegato, perché la controparte che fa capo a Musk avrebbe concluso "che le cifre di Twitter sugli account fake non sono verificabili".