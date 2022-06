Elton John e la sua collezione di NFT per fini benefici

Sir Elton John ha deciso di fare il proprio ingresso nel mondo del Web 3.0, lanciando la propria collezione di NFT in collaborazione con Voxel Bunny e Jadu, con la vendita all’asta di uno speciale hoverboard di Rocketman e fan experience nel Rocket NFT Club. Il cantante, che non è un grande esperto del metaverso ma ne riconosce le potenzialità, ha annunciato che il ricavato della collezione sarà destinato alla sua AIDS Foundation, una delle principali organizzazioni no profit al mondo, che finanzia la ricerca e la prevenzione contro l’AIDS.