Emanuela Noce è una giornalista professionista iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Lazio dal 1998.
Nella redazione Esteri dell’Adnkronos si occupa di tematiche internazionali e delle crisi globali e regionali, con analisi dell’evoluzione degli scenari e delle relazioni diplomatiche e un’attenzione alla politica estera e la diplomazia italiana.
Segue con interesse particolare gli eventi politici e le trasformazioni delle dinamiche sociali negli Stati Uniti.
In precedenza ha vissuto e lavorato in ambito accademico negli Stati Uniti e ha avuto diverse collaborazioni con programmi televisivi della Rai.