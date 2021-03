Emanuele Filiberto: "Rivelazioni di Harry e Meghan da Oprah? Non ce ne saranno"

Roma, 1 mar. (Adnkronos)

"Rivelazioni? Non ce ne saranno. Anche se conosco più il principe Carlo, ne sono certo per il rispetto che Harry ha per la nonna, che gli ha aperto le braccia a tutte le volontà e capricci. Queste affermazioni fanno gioco ai media. Da Oprah, Harry e Meghan racconteranno come vivevano, quali erano i loro doveri e libertà ma niente altro che questo". Lo dice all'Adnkronos Emanuele Filiberto di Savoia commentando le anticipazioni dell'intervista al principe Harry e Meghan Markle di Oprah Winfrey che andrà in onda il 7 marzo prossimo su una emittente statunitense.

"E' una giovane coppia che vuole vivere la sua vita in libertà e togliersi dalla ragnatela della corona inglese - aggiunge -, tanto più che è lontana dalla linea di successione. E so che il duca di Sussex, come era un tempo, è ancora oggi molto legato alla Regina. E' triste assistere a tutto questo. Penso che Harry abbia bisogno della famiglia e del fratello che gli è sempre stato vicino".