Ember, Ue in ritardo su espansione energia eolica nel 2022

I Paesi dell'Unione Europea sono in ritardo nell'espansione della produzione di energia eolica nel 2022, secondo uno studio del think tank energetico Ember. Secondo i dati di Ember, nel 2022 la produzione di energia eolica crescerà del 9% su base annua, al di sotto della crescita media del 17% a livello globale. "L'Ue ha iniziato presto la corsa alle energie rinnovabili ma, con l'accelerazione del mondo, non può permettersi l'autocompiacimento", ha dichiarato Sarah Brown di Ember. "In particolare, è necessario rimuovere gli ostacoli che impediscono una rapida diffusione dell'energia eolica onshore", ha aggiunto.

Da quando la Russia ha drasticamente tagliato le forniture di gas all'Ue l'anno scorso, Bruxelles e le capitali si sono ripetutamente impegnate ad accelerare le procedure di approvazione per la generazione di energia rinnovabile per aumentare più rapidamente le capacità. La Germania è stata "leader mondiale" nella diffusione dell'eolico onshore, afferma Ember, ma negli anni 2017-2021 ha installato in media solo un terzo della capacità aggiunta annualmente nei quattro anni precedenti.

La produzione di energia elettrica da fonte solare è cresciuta del 24% nell'Ue nel 2022, in linea con la media mondiale, secondo il rapporto. Negli Stati Uniti la produzione di energia eolica è cresciuta del 15% e quella solare del 25% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Nonostante un'espansione più lenta, i Paesi dell'Unione Europea continuano a soddisfare una quota maggiore della loro domanda energetica con le energie rinnovabili rispetto ad altre regioni. L'energia generata dall'eolico e dal solare ammonta al 22% nell'Unione Europea nel 2022, rispetto al 12% a livello globale e al 15% negli Stati Uniti. Per il rapporto, Ember ha valutato i dati di 78 Paesi, che rappresentano il 93% della domanda globale di elettricità.