EMC Wave 3: il SUV cinese pronto per lo sbarco in Europa

Doppia alimentazione per un SUV che ha grandi aspirazioni in Europa: è l’EMC Wave 3

EMC Wave 3 è un SUV di medie dimensioni prodotto in Cina dalla Eurasia Motor Company.

Un’auto nuova, pronta ad arrivare in Italia e a confrontarsi con vetture del calibro di Jeep Compass, Nissan Qashqai e Toyota Corolla Cross, modelli che sul mercato, stanno riscuotendo un buon successo, la EMC Wave 3 punterà sulla tecnologia e dotazione.

Le sue dimensioni sono tipiche da C-SUV: lunga 4,44 metri, larga 1,831 metri, alta 1,665 metri e con un passo di 2,632 metri, la Wave 3 ha un bagagliaio dalla capienza standard di 360 litri.

EMC Wave 3: dotazione full

La plancia si presenta razionale ed ordinata con i suoi due display, il primo da 7 pollici per la strumentazione digitale ed il secondo un touchscreen da 10,25 pollici per l’infotainment che utilizza un nuovo sistema EasyConnection, in grado di trasferire le applicazioni del proprio cellulare sul display centrale della vettura.

Di serie la Wave 3 dispone del climatizzatore automatico, del volante e del pomello del cambio in pelle e, a seconda dell’allestimento, del tettuccio apribile o del tetto panoramico.

Il nuovo SUV cinese che in Italia sarà disponibile nelle concessionarie del marchio Great Wall, di serie offre i sensori di parcheggio, videocamera a 360°, cruise control ed avviso di superamento di corsia, gruppi ottici anteriori e posteriori a LED , regolazione elettrica degli specchietti retrovisori, sensori pressione pneumatici ed apertura ed avviamento keyless.

EMC Wave 3: anche con alimentazione bifuel

Per la propulsione il nuovo SUV si affida ad un motore turbo da 1.5 litri bifuel che, sulla versione Easy si abbina ad un cambio manuale a cinque rapporti e sulla versione Premium ad un CVT a variazione continua.

La versione con cambio manuale può contare su una potenza di 113 CV ed una coppia di 140 Nm, con una velocità massima di 175 km/h ed una accelerazione 0-100 km/h in 11 secondi, mentre quella con il cambio automatico ha una potenza di 147 CV ed una coppia di 214 Nm, per una velocità massima di 189 km/h ed uno 0 - 100 km/h in 10.3 secondi.

La EMC Wave 3 dispone di un serbatoio per la benzina da 51 litri ed uno per il GPL da 45,5 litri effettivi, la sua autonomia supera i 1.000 km.