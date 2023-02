Emergenza obesità, per gli igienisti "rivalorizzare la dieta mediterranea"

Investire sulla nutrizione preventiva per promuovere la salute pubblica, rivalorizzare la dieta mediterranea e inserire con urgenza la ristorazione scolastica tra i Livelli essenziali di prestazione (Lep). Lo chiede la Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità (Siti) che - al termine della Conferenza nazionale sulla nutrizione che si è svolta a Roma al ministero della Salute - nel ruolo di componente del Tavolo ministeriale sulla sicurezza nutrizionale (Tasin), richiama l'attenzione sull'"inconfutabile emergenza obesità conseguente a scorrette abitudini alimentari".

L'obesità in Italia interessa quasi la metà degli adulti e almeno un terzo dei bambini - ricorda la Siti - ed è strettamente correlata con lo sviluppo di malattie croniche non trasmissibili (diabete, malattie cardiovascolari, tumori), responsabili, a loro volta, del maggior numero di decessi e di anni vissuti in cattiva salute, con un aggravio notevole dei costi sanitari, tale da mettere a rischio la tenuta del Servizio sanitario nazionale. Da qui l'urgenza da parte delle istituzioni di dare dignità e risorse ai Livelli essenziali di assistenza (Lea) relativi alla nutrizione, implementare l'inserimento della nutrizione preventiva nel Piano nazionale della prevenzione, nel Piano cronicità e nei finanziamenti del Pnrr, e potenziare la Rete dei Servizi di igiene alimenti e nutrizione (Sian) nei Dipartimenti di Prevenzione. Farlo significa infatti investire in salute riducendo malattie, morti e spese sanitarie, evidenziano gli igienisti.

Un'opportunità di sviluppo - rimarcano - è data dalla rete dei Tarsin (Tavoli regionali per la sicurezza alimentare), di cui i Sian sono componenti attivi, attraverso la quale è possibile individuare best practices e modalità operative condivise, anche fine di ridurre le disomogeneità territoriali.

"La Società italiana di igiene - dichiara Roberta Siliquini, presidente della Siti - attribuisce grande importanza alla 'nutrition literacy', indispensabile ad assicurare ai consumatori gli strumenti culturali per usare al meglio le informazioni sulla salute e orientarsi verso comportamenti di consumo e scelte alimentari salutari indispensabili alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Per far ciò è necessario che la Public Health Nutrition e la Prevenzione nutrizionale vengano inserite quali materie di studio nei corsi di laurea delle professioni sanitarie".

Relativamente alla ristorazione scolastica, che costituisce uno strumento fondamentale per la promozione della sana alimentazione e la sostenibilità ambientale, la Siti ritiene "necessario promuoverne l'inserimento tra i Lep, componenti essenziali del welfare". Parallelamente, si richiede "l'inserimento nelle Linee di indirizzo sulla ristorazione collettiva dei valori e degli alimenti alla base della dieta mediterranea e valorizzazione delle leggi regionali sulla dieta mediterranea".

"La nostra società scientifica - conclude Elena Alonzo, rappresentante della Siti nel Tasin - è impegnata attivamente nella realizzazione di un progetto del Tasin che mira a coinvolgere la grande distribuzione organizzata nella campagna nazionale ministeriale per la promozione del consumo delle '5 porzioni giornaliere di frutta e verdura - five a day', alla base della piramide alimentare mediterranea. Si tratta di una raccomandazione sostenuta da numerose prove scientifiche, in grado di ridurre in modo significativo la mortalità e gli anni vissuti in cattiva salute per malattie croniche, come ricordato dal position spot del ministero 'Salute a portata di mano'".