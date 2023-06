Emilia Romagna, Mattarella sorvola zone alluvionate: "Un panorama di ferite" - Video

Sergio Mattarella, oggi in Emilia Romagna. Il Presidente della Repubblica ha sorvolato in elicottero le aree colpite dalle frane tra Forlì e Modigliana insieme al presidente della regione, Stefano Bonaccini. "Guardi - dice Bonaccini a Mattarella - non c'è urbanizzazione, non c'è cemento. Il terreno è crollato. Noi siamo la regione più boschiva d’Italia, perché fu fatto il rimboschimento dopo la Seconda guerra mondiale. La siccità spacca il terreno. Questo comune ha 51 frane attive". “Questo è un panorama di ferite”, ha chiosato il Capo dello Stato.