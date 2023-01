EMILY RATAJKOWSKI SARÀ IL NUOVO VOLTO DI FLOWERBOMB DI VIKTOR&ROLF

PARIGI, 18 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- Viktor&Rolf annuncia oggi che l'autrice americana di successo del New York Times, attrice, modella, attivista e imprenditrice Emily Ratajkowski sarà il volto della nuova campagna mondiale FLOWERBOMB a partire dal 20 gennaio 2023.

La Ratajkowski è un'icona femminista moderna e poliedrica, che sfida i pregiudizi attuali per costruire uno spazio di vero empowerment che intende ridefinire il significato di essere donna, pienamente e meravigliosamente. La sua raccolta di saggi d'esordio "My Body" è stata pubblicata da Metropolitan Books, consolidata dal suo saggio del New York Magazine - l'articolo più letto del 2020 - intitolato "Buying Myself Back", che ha portato a un ampio dibattito sul copyright e sulla proprietà delle immagini.

Intimamente legata a una generazione di donne impegnate e a un pubblico che si identifica con le donne, la Ratajkowski è una donna potente e competente al tempo stesso, che usa la sua piattaforma per promuovere una maggiore consapevolezza del volto mutevole della femminilità. Disinibita e orgogliosamente autentica, la Ratajkowski si appropria della sua femminilità, sessualità e sensualità uniche, reindirizzando lo sguardo maschile e riformulandolo per la donna che lo detiene.

Lanciato 18 anni fa, FLOWERBOMB è un best seller mondiale che, dal suo lancio nel 2005, rimane nella Top 10 delle fragranze femminili statunitensi e nella Top 15 delle fragranze femminili britanniche. Questa fragranza ha sconvolto da sola il mondo dei profumi, stabilendo lo standard delle fragranze floreali gourmand e segnando un nuovo capitolo nei profumi femminili.

"Molto di ciò che rappresenta la femminilità è delicato. Mi piace che FLOWERBOMB parli di forza tanto quanto di femminilità"

- Emily Ratajkowski, modella, scrittrice e attivista

"Ammiriamo Emily Ratajkowski da molto tempo e siamo felici di darle il benvenuto nella famiglia Viktor&Rolf. Come testimoniano i suoi lavori, Emily è un talento poliedrico. Le sue svariate qualità e i suoi talenti la rendono la perfetta incarnazione di FLOWERBOMB"

- Viktor Horsting & Rolf Snoeren, fondatori e direttori artistici di Viktor&Rolf

"Come autrice, attivista, attrice e imprenditrice, Emily Ratajkowski ha rotto con il paradigma della modella per esprimere ogni risvolto della sua natura. Esprime un nuovo tipo di femminilità, che coniuga la sensibilità con la forza, incarnando perfettamente l'ethos di FLOWERBOMB."

- Sandrine Groslier, Presidente di Luxe Fragrance Brands, L'Oréal

La Ratajkowski, alla sua prima collaborazione con il marchio, appare nel cortometraggio della fragranza diretto dai registi Torso Solutions, caratterizzato da immagini artisticamente dirette e catturate dai fotografi Inez & Vinoodh. Qui la Ratajkowski esplora lo straordinario potere della trasformazione spinta all'estremo. Una storia di metamorfosi si dipana attraverso un'esplosione glitch di fiori e un invito a "liberare il potere femminile".

