Roma, 12 gen. (Adnkronos)

"Se Sanremo chiama, noi andiamo". Emma Marrone e Alessandra Amoroso presentano il loro primo inedito in duetto, 'Pezzo di cuore', una ballad che porta la firma di Dardust ma che sembra nata per raccontare l'amicizia che lega le due artiste, e ammettono che l'idea di poter presentare a Saremo 2021 il brano le attrae parecchio. "Ci saremmo andate pure in gara, se fossimo state pronte per presentare il pezzo. Quel palco è 'il palco' e quest'anno ancora di più", dice Alessandra.

"Non abbiamo mai nascosto il nostro amore per quel palco - le fa eco Emma - io ho ancora in mente l'emozione di quando nel 2012 Alessandra mi raggiunse per la serata dei duetti. Ho pensato: ok, mi posso fidare". "È un palco che fa paura ma anche il più importante. Quindi se ci chiamassero diremmo di sì tutta la vita", aggiunge Alessandra. Che assicura che al festival ci sarebbero andate "anche in gara: perché no?"

Ma quest'anno, quando il brano era pronto, "erano già usciti i nomi": "questo brano è nato così, cotto e mangiato. In gran segreto. Nemmeno le nostre case discografiche sapevano che stavamo registrando. Andavamo in studio con il cappuccio, arrivando a 10 minuti di distanza", spiega Emma.

Undici anni di carriera Alessandra, dieci anni Emma, le due artiste sono amiche fin da quando si sono conosciute ad 'Amici' di Maria De Filippi. "Abbiamo legato subito: stesse radici salentine, stessa passione, stessi valori", sottolinea Alessandra. "La volontà di fare una canzone insieme era nell'aria già da un po' di anni", racconta Emma.

"Poi d'istinto - aggiunge - è nato 'Pezzo di cuore': sentivo la necessità di far ripartire il 2021 con una sensazione di sano ottimismo. Ho chiamato Dardust, gli ho parlato di queste mie sensazioni e lui con Petrella ha tradotto tutto in musica e parole. Poi l'ho mandata via whatsapp ad Alessandra e le ho scritto: non penso tu possa dirmi di no". "E infatti non le ho potuto dire di no - replica sorridendo Alessandra Amoroso -. Quando ho ascoltato il brano ho pensato a un dialogo tra me e lei". E naturalmente il brano l'ha già sentito anche Maria De Filippi: "È stata molto felice di sentire le due 'figlie' cantare insieme", raccontano.

'Pezzo di cuore' è infatti un dialogo tra due donne, due amiche, con due percorsi e due personalità differenti ma entrambe sempre alla ricerca della verità delle loro emozioni. Il brano, infatti, parla proprio di questo: di trovare il modo giusto per vivere i sentimenti in maniera autentica, a partire dall’amore proprio nei confronti di se stessi. "È una storia che riguarda tutti - dice Emma - autobiografica fino ad un certo punto. Chi è che non si fa domande sull'amore? È la cosa che fa muovere il mondo. E due donne della nostra età hanno imparato che si amano gli altri quando si impara ad amare se stessi". "Ci vuole un po' di sano egoismo che ti aiuta a dare le giuste priorità", aggiunge Alessandra.

Concentrate sul presente e consapevoli delle incertezze del momento, le due sono impazienti di rimettersi in gioco live. Emma è determinatissima a tornare a fare concerti: Io devo chiudere il cerchio del progetto dei 10 di carriera", dice parlando del grande concerto all'Arena di Verona rimandato a causa del Covid. "Io, in un modo o in un altro ho bisogno di tornare al live e non solo per esigenza romantica ma anche per far ripartire le crew e le maestranze. Devo ripartire a tutti i costi, naturalmente mi adeguerò a tutto quello che sarà necessario ma io ho bisogno di tornare al live e non solo per esigenza romantica ma anche per far ripartire l'economia delle crew, delle maestranze. Ed è chiaro che Alessandra sarà ospite dei miei live ovunque vorrà". "Sarò la tua disturbatrice in tour", le risponde Alessandra.