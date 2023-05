Emofilia: Cassone (FedEmo), ‘Obiettivo garantire equità accesso a terapia genica’

“Con la giornata di oggi abbiamo voluto rappresentare quelle che sono le necessità dei pazienti rispetto all’avvento della terapia genica. L’obiettivo della giornata è garantire equità nell’accesso alla terapia e per questo sono necessari 3 centri in Italia che sono deputati all’arruolamento dei pazienti”. Così la presidente di FedEmo, Cristina Cassone, a margine dell’evento organizzato a Roma dalla Federazione delle Associazioni Emofilici per la XIX Giornata Mondiale dell’Emofilia dal titolo Terapia genica e innovazione terapeutica: i nuovi bisogni nell’assistenza MEC.