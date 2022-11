Empoli-Cremonese 2-0, vittoria importante per salvezza - Video

Con due gol nel secondo tempo l'Empoli batte la Cremonese al 'Castellani' e compie un passo in avanti nel gruppo che cerca di allontanarsi dalla zona retrocessione, dove invece restano i lombardi, che chiudono il 2022 senza neppure una vittoria in serie A. Dopo un primo tempo equilibrato l'Empoli passa a inizio ripresa, con Cambiaghi che dopo appena 20 secondi dall'ingresso in campo mette dentro dopo un batti e ribatti al limite dell'area della Cremonese. I lombardi reagiscono e assediano la porta dei toscani colpendo anche un palo. In contropiede tuttavia l'Empoli raddoppia negli ultimi minuti con Parisi che capitalizza un pallone dopo un primo tiro di Cambiaghi. La Cremonese resta penultima con 7 punti mentre l'Empoli scavalca temporaneamente Sassuolo e Bologna e affianca la Salernitana a 17 punti.