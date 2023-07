Emporio Armani, elogio della notte

Esotismo ed eleganza per la prossima primavera/estate 2024 dedicata all'uomo, in passerella sfilano atleti olimpici e paralimpici

Giacche kimono, pantaloni baggy, spolverini e tuniche senza maniche. Il giorno e la notte, il nero e il bianco, il sabbia e tocchi sparkling. Tutto si fonde e si confonde sulla passerella di Emporio Armani, che immagina il suo uomo per la prossima primavera-estate avvolto da bagliori esotici e illuminato dal chiaro di luna. "Coerenza significa capacità di evolversi rimanendo fedeli a sé stessi - afferma Giorgio Armani -. In questa collezione si sente l’eco di un vago esotismo a me caro, il gusto per le forme che fluiscono sul corpo, ma l’espressione è nuova: dinamica, sintetica, contemporanea".

La collezione è un chiaro ritorno all’essenza di Emporio Armani, dove l’oriente estremo si mescola con un ipotetico Nord Africa. In passerella, oltre maglie ricamate, short e blazer, spiccano le scarpe dalle suole massicce e borse dalle superfici lucide. A fare da fil rouge come stampa, jacquard, gioiello, è un ginkgo stilizzato, pianta con una storia di 250 milioni di anni, capace di adattarsi ai tempi e agli ambienti e simbolo scelto dallo stilista come metafora di uno stile insieme tempestivo e senza tempo.

“Dei giovani di oggi mi piace la libertà assoluta rispetto ai codici: indossano capi da sera anche di giorno, risultando sempre credibili - osserva ancora Armani -. La notte come idea, modo di essere, illuminata da un chiaro di luna: è questa il tema che ho voluto esplorare". Nel finale, lo stilista a sorpresa ha svelato le divise EA7 create per gli atleti italiani che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi 2024. In passerella, tra gli altri, Bebe Vio e Paola Egonu. (di Federica Mochi)