Emporio Armani, sexy con garbo

Sexy ma con garbo. Abiti che mettono in risalto la silhouette, con discrezione. E’ il circo della vita tratteggiato da Giorgio Armani per il prossimo autunno-inverno della sua Emporio. “C’è qualche riferimento alla moda inglese nella bombetta o in certe cose dal sapore più esotico - spiega lo stilista parlando con i giornalisti al termine nella sfilata in via Bergognone - come certe gonne stampate. C’e’ un po’ di tutto, però nel segno di una cosa sola: la discrezione anche nell’esporre una moda un po’ eccentrica”.

Una collezione svelta, dinamica, fatta di abitìni di paillettes, orli corti e pantaloni fluidi. “Alla teatralizzazione, suggerisco l’alternativa di una collezione che non vuole essere severa, ma piena di humor, come il sorriso della modella che fa da sfondo alla passerella - aggiunge Armani -. Con i vestiti ci si può divertire e riaffermare la propria libertà”.

Giorno e sera si scambiano, negli abiti e negli accessori: bomber di velluto intagliato, grandi shopper ricoperte di paillettes, un colletto di camicia che fa da collana sull’abito da sera. Nel cerchio, come a teatro, tutto torna, nel segno di un classicismo fuori registro. “Emporio Armani è sempre percorso da una sottile ironia - conclude lo stilista -. Questa è una collezione che vuol far sorridere, con eleganza: è svelta, corta, dinamica, eclettica. Mi sono divertito a giocare con forme e materie, per offrire alle donne capi e accessori da abbinare liberamente, giocando”. (di Federica Mochi)