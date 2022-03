Enabot annuncia la disponibilità di EBO Air

LONDRA, 22 marzo, 2022 /PRNewswire/ -- L'azienda di robotica per la famiglia, Enabot, è lieta di annunciare oggi la disponibilità immediata di EBO Air, robot intelligente e interattivo per uso domestico, un social companion di nuova generazione che offre comfort, protezione e compagnia a tutti i membri della famiglia, ovunque si trovino, a seguito di una campagna di crowdfunding di enorme successo su Kickstarter che ha raccolto oltre 250.000 USD. EBO Air è ora disponibile sul mercato e sul sito web Enabot.

Partendo dal successo dei modelli originali EBO S ed EBO Pro, descritti da Mashable come "robot intelligenti [che] potrebbero diventare il nuovo migliore amico del vostro animale domestico" e da GearBrain come "tra i migliori robot da acquistare per la vostra casa nel 2020", EBO Air è un social companion progettato per mantenere sempre la casa al sicuro, la famiglia connessa e intrattenere gli animali domestici.

Grazie alla tecnologia avanzata AI e ToF, EBO Air è in grado di identificare membri della famiglia e animali domestici, registrarli, monitorarli e seguirli automaticamente consentendo interazioni divertenti nel corso della giornata. Altre funzionalità dell'intelligenza artificiale includono la funzione anti-drop, la modalità di riproduzione automatica per gli animali domestici e l'editing video intelligente.

Dotato di una videocamera HD 1080p e di un paio di altoparlanti e microfono, il bot semovente consente una comunicazione reale a due vie utilizzando una connessione Wi-Fi. Con l'app per dispositivo mobile, i genitori possono interagire da remoto con i propri figli e gli animali domestici, e con gli altri membri della famiglia

Le funzioni di sorveglianza includono la registrazione video 24 ore su 24, la visione notturna a infrarossi e la notifica di rilevamento del movimento, il che significa che l'EBO invierà immediatamente un avviso ogni volta che vengono rilevate attività sospette.

Informazioni su Enabot

Enabot è una società di robot per uso domestico il cui team dispone di straordinarie risorse nel settore e vanta un'ampia esperienza nello sviluppo, nella progettazione e nella produzione di prodotti robotici di classe consumer.

Enabot ritiene che le nostre vite possano essere migliorate dai robot domestici intelligenti. La nostra visione di un mondo dominato dalla tecnologia è positiva, con i robot che contribuiscono a risolvere i problemi quotidiani, consentendo alle persone di dedicare il proprio tempo a ciò che conta di più: esserci per le persone che amiamo. Connettendo le persone, creiamo affetti, compagnia e condivisione.

