Enasarco, Marzolla: "Basta opacità, siamo al servizio nostri iscritti"

Roma, 23 gen. -(Adnkronos)

"Il mio Enasarco? È quello degli agenti di commercio. Delle partite Iva che fanno settantamila chilometri all'anno in macchina, con pioggia, nebbia o neve, che servono il cliente dal più remoto paese del Nord fino a quello più sperduto del Sud. È una categoria di quasi 250mila persone che movimenta il 70% del prodotto interno lordo del nostro Paese". Lo sottolinea in un'intervista al 'Sole 24 Ore' Antonello Marzolla, nuovo presidente di Enasarco, l'ente nazionale di assistenza degli agenti e dei rappresentanti di commercio, il terzo ente previdenziale italiano. Quello che Marzolla ha in mente - spiega - "non è, lo dico con forza, l'Enasarco opaco degli affari in Vaticano, San Marino, Principato di Monaco o altri paradisi, fiscali e non... Purtroppo è capitato in passato che vi fosse una certa permeabilità a certi affari, ma ormai sono alle nostre spalle".

"Abbiamo una squadra forte e compatta, composta dai sindacati degli agenti Fnaarc e Usarci, da Cgil, Cisl, Uil e Ugl e da Confindustria, Confcommercio, Confapi, Confcooperative e Cna. Con i vicepresidenti Leonardo Catarci ed Emanuele Orsini - aggiunge - abbiamo le stesse idee e la stessa voglia di segnare la svolta, sappiamo bene che gli agenti sono il core business di Enasarco e che il benessere dei nostri iscritti si compenetra con quello delle imprese che essi rappresentano".

Fra le richieste di Marzolla alle istituzioni, " un intervento reale come la detraibilità totale dell'auto e poi un lavoro più strategico: dobbiamo affrontare la questione del commercio elettronico, che la pandemia stessa ha aiutato a crescere". "Non posso chiedere i contributi ad Amazon, ma a chi intermedia il negozio con il colosso di Bezos o con Alibaba sì: la legge prevede che ci sia un contratto di agenzia per chi è attivo nella promozione di prodotti e nella conclusione di contratti di vendita e dobbiamo fare in modo che essa venga applicata anche all'e-commerce". conclude