'Endless Journey', Milano vista attraverso le lenti del Motorola edge 40 pro

Raccontare una metropoli attraverso le lenti (e il sensore) di un cellulare, per l'esattezza il Motorola edge 40 pro. E' l'idea alla base della mostra fotografica organizzata dal produttore di smartphone in collaborazione con Tiziano Demuro e Sergio Raffaele, autori del progetto Under Milano. Con “Endless Journey. La bellezza è ovunque”, visitabile in Spazio Lenovo (Corso Matteotti 10, Milano) fino a domenica 28 maggio, Motorola enfatizza le possibilità della edge 40 family in grado di scattare in qualsiasi condizione di luce grazie a un comparto fotografico di alto livello.

La protagonista della mostra è la community del design che ha riempito Milano dal 17 al 23 aprile e sfruttando lo smartphone premium Motorola (che ha un sistema a tripla fotocamera ad alta risoluzione) i fotografi autori della mostra hanno potuto indagare al meglio il loro luogo d’elezione, ovvero la metropolitana, capolavoro del design milanese, luogo dove la loro estetica urbana si esprime al meglio. Under Milano sceglie, infatti, di rappresentare la registrazione dell’accadere, il dettaglio quasi trascurabile che esprime però – con una forza inaspettata – il passaggio delle vite di milioni di persone, intrecciandosi a quella dello spettatore. Attraverso 32 immagini scattate con il nuovo smartphone motorola edge 40 pro, la mostra racconta quella moltitudine di segni, gesti, dettagli e spazi che, nella vita d’ogni giorno, l’occhio non riesce a catturare.