Enel, Paolo Scaroni nuovo presidente

Ok Assemblea a lista Cda Mef con il 49,1%

Via libera dell'Assemblea degli azionisti di Enel alla lista del Mef per il Cda con il 49,1089% (lista Assogestioni 43,49%, lista Covalis 6,94%) e alla nomina di Paolo Scaroni in quanto nuovo presidente del gruppo energetico. Ad annunciare i risultati il presidente uscente dell'Enel, Michele Crisostomo. A favore della nomina di Scaroni proposto dal Mef hanno votato il 97,24% (contro hanno votato lo 0,66%).

Nel nuovo cda di Enel figurano Paolo Scaroni (presidente), Flavio Cattaneo che dovrebbe essere nominato amministratore delegato nel corso del prossimo cda, Alessandro Zehenter, Johanna Arbib, Fiammetta Salmoni, Olga Cuccurullo che erano nella lista del Mef. Nel nuovo board dell'Enel figurano Dario Frigerio, Alessandra Stabilini e Mario Corsi che figuravano nella lista Sgr e investitori istituzionali.