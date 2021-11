Enel: Starace, 'piano con 170 mld di investimenti diretti entro 2030 è punto di svolta'

"Il Piano di quest’anno, con 170 miliardi di euro di investimenti diretti entro il 2030, rappresenta un punto di svolta. La sua attuazione ci consente di avanzare dal precedente decennio della scoperta dell’energia rinnovabile all’attuale decennio dell’elettrificazione". Ad affermarlo è l'ad di Enel, Francesco Starace in occasione della presentazione del piano 2022-24. "Stiamo accelerando la crescita in tutte le aree di business, creando valore per i nostri clienti, che sono al centro della strategia del gruppo, valore che si traduce nella prevista riduzione della loro spesa energetica, aumentando al contempo la loro domanda di elettricità entro il 2030", sottolinea Starace.