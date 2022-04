Energia, al via piattaforma Ue per acquisti comuni

La Commissione Europea ha creato una piattaforma Ue, insieme agli Stati membri, per acquistare congiuntamente gas, gas naturale liquefatto (Gnl) e idrogeno. Il primo incontro in videoconferenza si è tenuto ieri con rappresentanti di tutti i 27 Stati membri. La piattaforma aiuterà ad assicurare forniture di gas per il prossimo inverno e cercherà di utilizzare in modo ottimale le infrastrutture esistenti, coordinando le azioni per massimizzare le importazioni di Gnl, rispettare gli obblighi di stoccaggio e rendere sicure le forniture di gas.