Energia, Allevi: "Da primo cittadino felice che Gruppo Engie abbia scelto Monza per nuovo store"

“Questo store parlerà alla cittadinanza di molte tematiche che stanno estremamente a cuore all’amministrazione comunale e a me personalmente” esordisce così Dario Allevi, sindaco di Monza, durante l’inaugurazione del nuovo store interattivo di Engie e prosegue: “Mi riferisco alle tematiche ambientali, alle politiche green, al risparmio energetico e alle modalità con cui dobbiamo cambiare il nostro stile di vita. Proprio qui verrà spiegato ai cittadini come possono avvenire questi cambiamenti. Per tutti i sopracitati motivi è stato un vero piacere partecipare a questa inaugurazione”.

Il primo cittadino monzese ha poi continuato il suo intervento sottolineando l’importanza della presenza sul territorio delle aziende e del contatto con il cliente: “La presenza sul territorio è un aspetto molto importante, soprattutto adesso che c’è un’incredibile voglia di tornare alla normalità. Ora che piano a piano l’incontro ‘digitale’ sta tornando reale e in presenza, vedo la gioia negli occhi di tutti i miei concittadini, e ne sono entusiasta io per primo. Non ne potevamo più di vivere attraverso uno schermo di un computer”.