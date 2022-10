Energia, Draghi a Ue: "Sono mesi che proponiamo soluzioni" - video

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, al termine del Consiglio Europeo informale riunitosi al castello Praga, ha ricordato che sono almeno "cinque o sei mesi" che propone soluzioni comuni in Ue per rimediare alla grave crisi energetica che colpisce il Vecchio Continente dall'inizio della guerra in Ucraina, a causa dell'impennata del prezzo del gas. La necessità di soluzioni comuni, che mettano ad un "livello uguale" i Paesi dell'Ue che hanno spazio nel bilancio per intervenire in proprio, come la Germania, e quelli che non lo hanno più perché lo hanno esaurito, come l'Italia, è diventata ancora più urgente dopo che la Germania ha annunciato un piano di aiuti alla sua economia da ben 200 miliardi di euro.