Energia, Draghi: "Nessun pericolo di cadere da un monopolio a un altro"

"Non c'è pericolo di cadere da un monopolio in un monopolio altrettanto grande, avremo una pluralità di fornitori". Così il premier Mario Draghi, intervenendo in replica al Senato, dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo di domani, sul tema dell'approvvigionamento energetico.

In Europa "serve una risposta congiunta" per "finanziare gli sviluppi del clima, dell'energia, della difesa" ha detto il premier. In tema di difesa, ha sottolineato, "ci vuole pari dignità e complementarità con Nato. Quando tutti parlano di aumento delle spese militari, e alcuni Paesi lo hanno deciso in modo significativo, è importante che questi aumenti vengano annunciati all'interno di una strategia europea e non nazionale".

"La bussola strategica è un disegno importante per il futuro della difesa europea - ha rimarcato - quindi sul piano progettuale è uno sforzo, che prevedo verrà accettato da tutti i Paesi membri. E' un passo straordinario sul piano progettuale perché disegna i contorni principali di quella che sarà la difesa del futuro" ma è un "primo passo".

"Sul piano dell'azione la bussola strategia è un primo piccolo passo, perché la cifra di 5000 soldati è stata definita in altre epoche e oggi appare veramente piccola. Questa mattina ho ricordato che il presidente della Repubblica, quando era ministro della Difesa (negli anni 1999-2001, n.d.r.) ha discusso del tema della difesa comune europea, e all'epoca si parlava di 150.000 soldati, che è una cifra di prima approssimazione, su cui poi occorrerà andare avanti" ha detto il presidente del Consiglio parlando della consistenza numerica che verosimilmente dovrebbe avere una forza militare di difesa comune dell'Europa.