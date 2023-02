Energia, Getec e Axpo unite per assicurare forniture a cittadini e servizi essenziali

Getec Italia e Axpo Italia hanno siglato un accordo di durata annuale per la fornitura da parte del quarto operatore energetico sul mercato libero in Italia, di circa 50 milioni di metri cubi di gas con i quali il Gruppo Getec garantirà il comfort ambientale ai propri clienti direttamente o per tramite delle sue controllate Atmos, che gestisce il teleriscaldamento della Città di Rozzano ed Energy Wave che fornisce calore a oltre 35.000 privati cittadini. La fornitura si inserisce nell’ambito dei Servizi Energia dedicati a oltre 2.000 edifici su gran parte del territorio italiano, dal Piemonte al Lazio passando per Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo.

Molti degli edifici serviti riguardano servizi essenziali per la cittadinanza, come le 30 strutture ospedaliere, le oltre 250 strutture sanitarie non ospedaliere quali ambulatori, veterinari, consultori; ma anche 700 scuole e più di 70 edifici universitari e centri di ricerca di primaria importanza. Tra le forniture si annoverano anche le Centrali di Cogenerazione che alimentano il sistema di teleriscaldamento della Città di Rozzano, 200 edifici residenziali tra case di riposo per gli anziani, residenze universitarie, le case de L’Aquila edificate dopo il terremoto e oltre 550 edifici pubblici tra i quali municipi, prefetture, commissariati, caserme.

“I medici che lavorano nelle strutture servite da Getec, così come le famiglie che mandano i propri figli nelle scuole che vantiamo tra i nostri clienti, e gli utenti di tutti gli edifici nel nostro portafoglio, possono contare sul comfort ambientale garantito da un grande Gruppo come Getec che ha mostrato capacità di analisi e immediato adattamento a un contesto così complicato dal punto di vista dell’approvvigionamento energetico come quello che stiamo vivendo. In Axpo abbiamo trovato il giusto partner con cui attraversare questo periodo volatile e incerto”, aggiunge Filippo Ruatti, Direttore della Divisione Energy Management Performance di Getec Italia.