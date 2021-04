Energia, Iacono (ENGIE): 'L'ambizione, accelerare transizione verso carbon neutrality'

“Siamo molto soddisfatti di questo riconoscimento poiché è espressione del valore che siamo riusciti a creare per i nostri clienti. Engie è un gruppo energetico mondiale che ha l’ambizione di accelerare la transizione verso la carbon neutrality, attraverso l’adozione di nuovi modi di produrre, gestire e consumare l’energia". Così Monica Iacono, direttore Business to Consumer, Information Technology&Digital ENGIE Italia, commenta lo studio dell’istituto tedesco Itfq che ha realizzato, in collaborazione con La Repubblica-Af, la più ampia indagine in materia di rispetto del binomio qualità/prezzo mai realizzata in Italia stilando la classifica dei 400 brand con il miglior rapporto qualità-prezzo 2021 su 974 prodotti-aziende analizzati complessivamente.

La ricerca, condotta nel mese di febbraio di quest'anno, si basa su un sondaggio online (metodo Cawi) che ha raccolto 870.000 giudizi di clienti su 95 settori dell'economia italiana. Tra i player dell’energia c’è ENGIE. "Per questo sviluppiamo soluzioni energetiche, tecnologiche e innovative che permettono ai nostri clienti di essere consapevoli, impegnati e attivi nella sostenibilità. Siamo certi - continua Iacono - che 'common good is good for business', ovvero che è possibile perseguire un business responsabile che abbia un impatto positivo sulle persone e sull’ambiente. La chiave di questo è per noi il coinvolgimento e la soddisfazione dei nostri clienti”.