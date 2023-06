Energia, le associazioni chiedono all'UE neutralità tecnologica per la decarbonizzazione

"Si è tenuto presso la Camera dei deputati a Roma l’evento “La decarbonizzazione dei consumi domestici: tecnologie multienergy per un futuro sostenibile”, organizzato da associazioni del settore del gas, dell'edilizia e del termico Al centro dell’incontro una riflessione sulla transizione energetica secondo la logica della complementarità, con l’obiettivo di costruire un futuro di decarbonizzazione dei consumi che sia sostenibile dal punto di vista anche economico e sociale. Il messaggio è quello di pensare alla transizione energetica non più solo come uno slogan, ma come un orizzonte costruibile solo attraverso soluzioni graduali, strategiche e che permettano al settore di adattarsi nel tempo alle nuove esigenze, abbandonando idee semplici e integralismi, e abbracciando un approccio complementare, basato sempre meno sull’esclusività."