Energia, Letta: "L'Europa parli con una sola voce"

Sul tema dell'energia "l'Europa purtroppo non ha una voce unica", oggi c'è bisogno "di un'Europa forte, coesa" e che abbia "una voce sola". Lo ha detto ai microfoni di 'Zapping' su Rai Radio Uno il segretario del Pd Enrico Letta.

MARIUPOL - "Le immagini del bombardamento russo" sull'ospedale pediatrico di Mariupol, "mentre è in corso una tregua e l'evacuazione dei civili, lasciano sgomenti", afferma il segretario del Pd. "Credo che l'Europa debba diventare adulta, debba agire e non stare ferma con le mani in mano", ha aggiunto.

SANZIONI - "Le sanzioni sono durissime e stanno facendo molto male alla Russia, che è molto vicina al default" sottolinea.