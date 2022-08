Energia, Lupi (Noi moderati): "Il caro bollette è una sfida più grave del covid, decine di migliaia di imprese rischiano di chiudere"

"Draghi ha l'autorevolezza per intervenire in accordo con le forze politiche, scostamento di bilancio indifferibile"

"Quella del caro energia è una sfida ancora più grave del primo covid, quando chiudemmo le imprese. Rischiamo di veder chiudere decine di migliaia di imprese, Draghi ha tutta l'autorevolezza e la competenza per intervenire, in accordo con le forze politiche". Lo dice all'Adnkronos il capo politico di Noi moderati e presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi.

"Se l'imprenditore alberghiero di Pesaro che ho incontrato si trova una bolletta che passa da 130 mila a 430 mila euro, e i costi dell’energia rappresentano il 30% delle spese, l’impresa deve chiudere, con tutti i problemi di lavoro e sociali che ne seguono. Bisogna intervenire rapidamente. Io - prosegue Lupi - ho proposto di chiedere la direttiva Von der Leyen, per utilizzare tutti i fondi europei a disposizione urgentemente in quella direzione. Si chieda intanto questo all'Europa. E poi uno scostamento di bilancio, che nel breve periodo di sembra non differibile".

"Gli extraprofitti delle compagnie energetiche sono stati tassati al 25%, ma al momento mancano 9 miliardi di euro. E poi - aggiunge il leader di Noi moderati - lo dico a centrodestra e centrosinistra, bisogna smetterla di dire, 'va bene tutto ma non nel mio cortile'. A Piombino il rigassificatore si deve fare, indipendentemente dal colore dell'amministrazione cittadina. Si deve fare nel porto di Piombino, perché a 8 chilometri di distanza c'è l'impianto da cui parte la distribuzione per il nord Italia. Infine, si torni ad aprire i rubinetti del gas nel mare Adriatico. Sono 40 miliardi di metri cubi, la Croazia se li sta prendendo, prendiamoceli anche noi".