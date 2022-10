Energia, Mazzoncini (A2A): "Bene piano Milano, se sarà seguito inverno sarà senza crisi"

Le misure annunciate ieri dal sindaco di Milano Beppe Sala per contribuire al risparmio energetico "sono un bel passo avanti. Se i cittadini riusciranno a seguire le indicazioni del Comune di Milano, penso che riusciremo a superare l’inverno senza crisi particolari". Lo ha detto l’ad di A2A Renato Mazzoncini a margine della presentazione del sesto Bilancio di sostenibilità territoriale di Milano della multiutility, in corso a Milano. Mazzoncini avverte tuttavia: "Dobbiamo anche fare affidamento al fatto che non sia un inverno molto freddo".