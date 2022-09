Energia, Meloni: "Scenario cambiato, modificare Pnrr per far fronte a problema"

''Mi pare che diverse nazioni in Europa stiano prendendo in considerazione questa ipotesi di modifiche i piani del Pnrr che sono stati scritti dai governi sulla base di condizioni diverse, siamo in uno scenario nuovo. Ovviamente non riguarda i progetti che sono già partiti, le cose che si stanno già facendo, ma tra le risorse che noi dobbiamo ancora cominciare a spendere, capire se il tema dell'approvvigionamento energetico che è una grande problema oggi ma anche una grande occasione, verificare se qualche risorsa può servire ad incrementare quell'obiettivo. Non mi sembra di dire nulla di strano, concordandolo con la Commissione Europea''. Lo sottolinea la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata dal direttore di Adnkronos, Gianmarco Chiocci, alla festa Aepi.

''Il ministero del Made in Italy, ovvero della centralità del marchio nella strategia industriale ed economica italiana, è fondamentale. Non si è fatta una strategia industriale seria negli ultimi decenni. Non si è capito quali fossero le questioni sulle quali concentrare nei settori che sono l'eccelenza del marchio Made in Italy'', ha poi sottolineato.