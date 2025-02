Energia nucleare e transizione energetica, proseguono le audizioni alla Camera

Sul ruolo che l’energia nucleare può avere nell’accelerare la transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, sono proseguite per tutta la settimana le audizioni presso le Commissioni riunite Ambiente e Attività produttive della Camera. Un fitto calendario di incontri e colloqui che ha visto protagonisti diversi soggetti tra i quali: Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Confindustria, CNR, Edison, Enel, Sogin. In particolare, Confindustria, nella persona di Aurelio Regina, delegato per l’energia del presidente di Confindustria, ha rappresentato il punto di vista delle aziende, rimarcando il ruolo centrale del nucleare nel mix energetico futuro in termini di sicurezza energetica, decarbonizzazione e competitività dei costi. In tema di Small Modular Reactor (SMR), Regina non nasconde qualche incertezza sia sulla tempistica di entrata in funzione non prima del 2030 che sui costi, in questo caso anche per mancanza di studi di riferimento. Proprio sull’approfondimento di tali aspetti si concentra uno studio di prossima pubblicazione realizzato da Confindustria ed Enea. Nell’audizione svolta Sogin, l’AD di Sogin ha focalizzato il suo intervento sull’importanza dell’intero ciclo di decomissioning nucleare e sul ruolo delle competenze per lo sviluppo delle competenze per il quale la società ha creato una scuola interna ad hoc. Tra i soggetti auditi alla Camera c’è anche chi come Fondazione per lo sviluppo sostenibile suggerisce maggiori riflessioni sul nucleare, alla luce del fatto che la produzione di energia da nucleare nel 2023 sarebbe stata assai più contenuta rispetto a vent’anni fa e con costi superiori rispetto alle fonti green come eolico e fotovoltaico: 50/60 euro per queste, contro 160 euro per megawatt ora del nucleare. Link al sito della Camera: https://tinyurl.com/yc3yyc6n