Energia, presidente Verdi promuove Commissione Ue

La Commissione Europea "ha visto giusto" con le misure "ben calibrate" che il collegio sta discutendo oggi pomeriggio per contrastare i rincari dell'energia. A promuovere il pacchetto che Ursula von der Leyen presenterà domani è il copresidente del gruppo dei Verdi/Ale nel Parlamento Europeo, Philippe Lamberts, che mentre il collegio dei commissari è riunito nel palazzo Winston Churchill, a Strasburgo, per parlare del pacchetto che verrà ufficializzato domani, fa il punto in un'intervista all'Adnkronos. Il politico belga è positivo: "Se penso alla primavera 2020 - afferma - quando è uscito il suo progetto di piano di rilancio che è diventato Next Generation Eu, la proposta iniziale era assai vicina al punto di equilibrio che consentiva di trovare un accordo in Consiglio e in Parlamento. E penso che, di nuovo, su questo pacchetto ha visto giusto".